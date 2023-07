Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf op een rij: Groningse familie telt voor derde keer vijf generaties

Voor de foto is de gehele familie bijeengekomen. Ze wonen allemaal in een straal van nog geen 10 kilometer. Ⓒ Jos Schuurman

LUCASWOLDE - Families met vijf nog levende generaties komen in Nederland nog voor, maar in het Groningse dorpje Lucaswolde is er sprake van een unicum. Voor de derde opeenvolgende keer telt één familie vijf generaties. „Dat komt door de lucht hier in Grunningen”, lacht de kersverse betovergrootvader Rits Aalders (83) met in zijn armen de pas veertig dagen oude achterachterkleinzoon Zayn.