Ik meldde op de site van Heineken dat ik teleurgesteld was dat de bierfustjes voor mijn net (op Marktplaats) gekochte beertender uit de verkoop waren genomen. Groot was mijn verrassing toen een paar dagen later werd aangebeld en door Heineken vier fustjes werden bezorgd. En nu maar sparen voor een nieuwe SUB, ook van Heineken.

Frans Heffels, Heythuysen