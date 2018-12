Leiders protesten tegen Asia Bibi aangeklaagd

Volgens al-Jazeera behoort partijleider Khadim Hussain Rizvi tot de aangeklaagden. Als ze schuldig worden bevonden, maken ze kans op levenslange gevangenisstraffen.

Minister van Informatie Fawad Chaudhry zei zaterdag tegen journalisten dat meer dan drieduizend mensen zijn gearresteerd in verband met de protesten. „Allen die direct betrokken waren bij het vernielen van eigendommen, die zich misdragen hebben tegen vrouwen, die bussen in brand hebben gestoken, worden aangeklaagd onder de terrorismewetten”, aldus de minister.

Asia Bibi zat ongeveer acht jaar in de dodencel omdat ze tijdens een ruzie met buren de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Eind oktober werd ze vrijgelaten. Waar ze sindsdien is, is onbekend.

Wilders

Rizvi was ook de drijvende kracht achter protesten in de zomer tegen Geert Wilders’ plan om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden.

Bekijk ook: Leider Pakistaans protest tegen Wilders vast