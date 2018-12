Verlovingsring valt door rooster Times Square: nerveuze tortelduifjes spoorloos

Nadat het voorwerp door een rooster viel - een veel voorkomend probleem voor voetgangers in New York - riep het stelletje de hulp van de politie in. Agenten zochten naar de ring, maar toen die gevonden was, bleek het stelletje alweer vertrokken.

De politie liet het er niet bij zitten en verspreidde via sociale media bewakingsbeelden van de man en vrouw. „We hebben jullie ring!”, liet een agent weten via Twitter. Agenten vonden de ring op 2,5 meter diepte in de put.