Pakjesavond onstuimig en nat: sinterklaasspits extra druk

Het zachte en zeer wisselvallig weer houdt na het weekend aan en juist woensdag wordt volgens Weeronline veel regen verwacht. Op grote schaal kan er 8 tot 15 millimeter neerslag vallen. Aan het begin van Pakjesavond is het onstuimig en nat. Later op de avond nemen de buien af.

Rijkswaterstaat verwacht al vanaf 15.00 uur extra drukte rond Rotterdam en Utrecht. Dat is een uur eerder dan op een normale woensdag. In totaal wordt 300 tot 400 kilometer file verwacht op de hoofdwegen. Na 18.00 uur neemt het fileleed snel af.

Met een stevige zuidwestenwind trekken komende dagen regelmatig buien over het land. De aangevoerde lucht is erg zacht en de maxima zijn uitzonderlijk hoog voor begin december. Zo wordt het zondag 12 graden in het noorden tot lokaal 15 graden in het zuidwesten. Daarmee belooft het de warmste 2 december sinds het begin van de metingen te worden. Normaal is het begin december 6 à 7 graden.