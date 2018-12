Spullen Playboy-oprichter geveild in Los Angeles

Op de veiling bij Julien’s Auctions gingen onder meer bekende kledingstukken van Hefner onder de hamer. Een witte kapiteinspet wisselde voor ruim 19.000 dollar van eigenaar, een rood smokingjasje leverde 41.600 dollar op. Komiek Jim Belushi legde ruim 3100 dollar op tafel voor het script van een aflevering van Saturday Night Live die in 1977 is gepresenteerd door Hefner.

Het voorwerp dat het meeste opleverde was de typemachine. Hefner gebruikte dat apparaat om kopij te schrijven voor de eerste Playboy, die in 1953 is uitgebracht. Verder betaalde iemand 22.400 dollar voor een brief van feministe Gloria Steinem aan Hefner. Zij is undercover gegaan als ’Playboy Bunny’ bij een nachtclub van Hefner en schreef daar een kritisch artikel over.

De opbrengsten gaan volgens het veilinghuis naar de stichting van de Playboy-oprichter. De Hugh M. Hefner Foundation is in 1964 opgericht om zich in te zetten voor burgerlijke vrijheden.

Een witte kapiteinspet wisselde voor ruim 19.000 dollar van eigenaar. Ⓒ AFP

Een rood smokingjasje leverde 41.600 dollar op. Ⓒ AFP