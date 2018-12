Jonge bestuurder raast met 200 over de A16

De politie zette de achtervolging in en hield de jonge bestuurder aan. De jongen moest zijn rijbewijs inleveren. Volgens de politie was de tweede keer in de korte tijd dat de bestuurder in de fout ging. Hij is daarom aangemeld voor een zogenaamde Educatieve Maatregel Gedrag. De bestuurder moet verplicht een meerdaagse cursus volgen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik