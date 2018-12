Heldhaftige jongen (15) verijdelt woningoverval

Ⓒ DE TELEGRAAF

ZALTBOMMEL - Bewoners van een bungalow aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel die vannacht in hun woning overvallen werden zijn gered na heldhaftige optreden door een jonge vriend (15) van het gezin. Die was toevallig ook aanwezig en kon, nadat hij zichzelf in een toilet opgesloten had, ongezien zijn vader en de politie waarschuwen. “We kunnen het allemaal nog navertellen, maar oei… Wat een bizarre belevenis was dit.”