Meisje (17) geschept door VW Golf, bestuurder laat haar aan lot over

Het meisje is buiten kennis en in zeer zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist ging er met hoge snelheid vandoor terwijl getuigen zich over het meisje ontfermden.

Spoor

De politie hoopte aan de hand van een op de plaats van het ongeval gevonden buitenspiegel de automobilist te achterhalen. Op de spiegel werd een sticker met daarop een serienummer aangetroffen.

Agenten hebben aan het eind van de ochtend de mogelijke bestuurder aangehouden. De man reed op de Slagendreef in een donkere Volkswagen zonder zijspiegel. Het is niet duidelijk of hij had gedronken.

Ⓒ FPMB Bart Meesters/Politie Oost-Brabant

Gezien de klap van de aanrijding moet de betrokken Volkswagen schade hebben aan de voorzijde, meldde de politie eerder. „Er rijdt dus mogelijk iemand rond in een donkere Volkswagen met schade en een ontbrekende buitenspiegel. Het is dus heel goed mogelijk dat de auto ergens wordt neergezet of ter reparatie wordt aangeboden. Wij doen dan ook een beroep op bijvoorbeeld garagehouders om alert te zijn en meteen te bellen als zijn een soortgelijke auto met die schade tegenkomen. Ook wanneer iemand zich komt melden bij een dealer of sloper om een nieuwe spiegel te kopen dan horen wij dat graag.”

