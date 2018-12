Dit waren de laatste woorden van Bush

De toestand van de oudere Bush zou in de dagen voor zijn dood al zorgwekkend zijn geweest. Hij kwam niet meer uit bed, at niet meer en bracht zijn tijd vooral slapend door. Hij kreeg ongeveer dertien uur voor zijn overlijden zijn voormalige minister en goede vriend James Baker III over de vloer, schrijft de krant.

„Waar gaan we heen Bake?”, vroeg Bush met opengesperde ogen. Zijn gast vertelde hem dat hij naar de hemel zou gaan. „Daar wil ik heen”, besloot Bush. Hij stierf een halve dag later in het bijzijn van vrienden en familieleden in zijn huis in Houston. Hij kreeg daar uiteindelijk zijn zoon George W. aan de lijn om afscheid te nemen. Die was op dat moment in Dallas.