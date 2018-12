Macron inspecteert beschadigde Arc de Triomphe

Betogers in gele hesjes en de politie kwamen zaterdag bij het monument met elkaar in botsing. Op televisiebeelden is te zien hoe relschoppers vernielingen aanrichten in het interieur van de Arc de Triomphe. Er is onder meer een beeld van het Franse nationale symbool Marianne kapot geslagen. Ook is de boog besmeurd met graffiti.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Macron had het geweld in de Franse hoofdstad zaterdag al veroordeeld op een persconferentie in Buenos Aires. „Geen enkele reden rechtvaardigt dat de veiligheidstroepen worden aangevallen, winkels worden geplunderd, openbare of particuliere gebouwen in brand worden gestoken, voetgangers of journalisten worden bedreigd of dat de Arc de Triomphe wordt bezoedeld.”

Op zondagochtend is ook een begin gemaakt met een schoonmaakbeurt van de triomfboog. Mannen in beschermende pakken zijn met hogedrukspuiten in de weer. Ze verwijderen teksten die op het bouwwerk zijn geklad, zoals „De gele hesjes zullen overwinnen”, „Ontslag voor Macron” en „Einde van het regime.” Veegwagens van de gemeente ruimen de rotzooi op.