Pakketbezorger krijgt klappen van ongeduldige buurjongen

Een bezorger leverde zaterdagavond een pakketje af in de Selderiestraat. De buurjongen zag - tot zijn grote schrik - dat de pakketdienst weer wegreed, terwijl hij ook een pakketje verwachtte. Zo meldt het AD.

De ongeduldige jongen rende zijn huis uit, sprintte achter de bestelbus aan en sprong in de laadbak toen de bestuurder verderop weer stopte voor een andere bezorging. De jongen graaide door alle pakketjes, op zoek naar zijn eigen bestelling.

Toen de bezorger een poging deed de jongen uit zijn bus te krijgen, kreeg hij rake klappen en knietjes. De jongen ging er vervolgens vandoor, maar werd even later aangehouden in zijn woning. Hij zit nog in de cel.