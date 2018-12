Alle aangehouden 'gele hesjes' weer vrij

Enkele tientallen actievoerders hadden zich bij het gebouw van de Tweede Kamer verzameld om, in navolging van de Franse protestbeweging Les Gillets Jaunes (de gele hesjes), te demonstreren tegen het regeringsbeleid. De betoging verliep rustig.

Ook de man die zaterdag in Maastricht werd aangehouden tijdens een demonstratie is weer vrij. Hij was opgepakt voor verstoring van de openbare orde.

In Den Haag en Maastricht demonstreerden zaterdag in totaal iets meer dan honderd mensen tegen het regeringsbeleid. In Maastricht hinderden actievoerders op enkele plaatsen het verkeer. De politie voorkwam dat de demonstranten in gele hesjes de A2 blokkeerden. De politie nam ook een camera in beslag van een man die de aanhouding van de actievoerder filmde.

In Parijs liep een betoging van de 'gele hesjes' zaterdag uit de hand. De politie zette onder meer een waterkanon en traangas in om de actievoerders te verdrijven en arresteerde ruim honderd betogers.