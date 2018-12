Minder Nederlanders willen Zwarte Piet

Dat heeft onderzoeksbureau I&O research uitgezocht. Bij een vorig onderzoek -in 2016- wilde nog maar 36 procent van de hoger opgeleiden dat de verschijningsvorm van Piet ter discussie wordt gesteld.

Van de ondervraagden wilde twee jaar geleden 65 procent dat Zwarte Piet zwart zou blijven, nu wil nog maar 50 procent dat. Bijna niemand (1 procent) wil dat Zwarte Piet helemaal wordt afgeschaft. De afgelopen jaren verschenen onder meer roetveegpieten, regenboogpieten, stroopwafelpieten en zelfs witte pieten aan de zijde van de Sint.

De opvatting van de meeste 65-plussers over de metgezel van Sinterklaas is de laatste jaren niet veranderd. Jongeren en hoger opgeleiden hebben hun mening juist het meest bijgesteld.

Bureau I&O research vroeg eind vorige maand ruim 3100 Nederlanders van 18 jaar en ouder om hun mening. Van de ouders met kinderen in de ’Sinterklaasleeftijd’ zegt een derde dat hun kinderen enige tot veel last hebben van de Zwarte Piet-discussie. Dat is niet veranderd ten opzichte van twee jaar geleden.