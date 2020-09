Leerlingen frituren tijdens straf frikandellen, school dreigt met schorsing

„De sanctie die we hebben opgelegd voor te laat komen is daar niet voor bedoeld. Wij kunnen er niet om lachen en zullen bij een volgende keer schorsen”, zo is te lezen in de brief. „We weten dat vertrouwelijke mails in deze tijden gemakkelijk op het internet terecht kunnen komen. Toch vinden wij dit niet gepast en niet de juiste manier om met elkaar om te gaan”, aldus schooldirecteur April van Loenen tegenover De Gelderlander.

Toch begrijpt ze wel dat de actie onder de leerlingen voor veel hilariteit zorgt, maar „tegelijkertijd moeten we ook een signaal afgeven aan de leerlingen dat wij niet achter deze actie staan.”

De school laat in de brief ook nog weten dat ze de airfryer niet meer zien in het gebouw.