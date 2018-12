Popmuziek in dikke Van Dale

Hiphop is als stroming zelfs een van de belangrijkste aanjagers van taalvernieuwing, signaleert hij. ,,Zo staat sinds enkele jaren het woord ‘watskeburt’ zelfs in het woordenboek, de titel van de gelijknamige hit van De Jeugd van Tegenwoordig.” Via rapmuziek verbreidde ook straattaal als pata (Papiaments voor schoen) zich onder met name de jeugd.

,,In de afgelopen decennia heeft de popmuziek stukje bij beetje de traditionele poëzie vervangen als verspreider van dichtkunst”, vertelt de woordenboekbaas in het weekend dat Nederland zich traditioneel over de Sinterklaasgedichten buigt.

,,Als iedereen in Nederland dichtregels kent uit overbekende liedjes, dan worden ze vanzelf onderdeel van de taal. Om die reden verdienen ze ook een plekje in de Van Dale”, vertelt de ‘baas’ van het woordenboek. Het gaat om dichtregels die uitblinken in originaliteit of stijlfiguren.

Lees hier meer over in het artikel ’Stijlvol dichten: zo rijmen de sterren’