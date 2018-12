Advocaat: arrestatie boer Werkhoven voorbarig

Beelden van een eerdere brand bij de boerderij. Ⓒ ANP

WERKHOVEN - De 35-jarige boer Gert S. uit Werkhoven (Utrecht) die zaterdag is opgepakt nadat in twee maanden tijd vijf keer brand uitbrak in en rond zijn boerderij, zit nog vast. Zijn advocaat Sidney Smeets vindt het „een voorbarige en onjuiste gang van zaken om S. als verdachte aan te merken.” Smeets heeft zijn cliënt zondag bezocht.