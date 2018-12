Vrouw (35) vast na vondst dode baby tussen oude kleding

Tussen de ingezamelde kleding, afkomstig uit Duisburg, troffen medewerkers van het sorteercentrum in de Poolse stad Kielce op 17 november een dode baby. De plaatselijke politie heeft het meisje Mia genoemd. Zo meldt de Duitse krant de Bild.

De Duitse politie pakte de zaak groot op en ging met speurhonden langs bij de 470 kledingcontainers in Duisburg. De politie kwam uiteindelijk, mede dankzij tips van getuigen, terecht bij de 35-jarige vrouw.

Speurhonden

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de gehele woning van de vrouw doorzocht, waarbij uiteindelijk een tweede lijkje werd ontdekt. Het lichaampje van de baby zat gewikkeld in bebloede lakens en plastic zakken. Uit een verklaring is gebleken dat de 35-jarige vrouw de moeder is van de baby. Het is nog niet duidelijk of zij ook de moeder is van baby Mia.

Uit politieonderzoek is gebleken dat beide kinderen rond hetzelfde tijdstip zouden zijn geboren. Volgens de Poolse justitie zou baby Mia zelfstandig hebben geademd. Het is nog onduidelijk of het meisje nog leefde op het moment dat zij in de kledingcontainer werd gegooid. Dit moet tussen 31 oktober en 8 november zijn geweest.