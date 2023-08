Opnieuw staatsgreep Afrika: leger Gabon zegt coup te hebben gepleegd, schoten in hoofdstad

Dinsdagavond werd Bongo uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van afgelopen zaterdag. Hij zou ruim 64 procent van de stemmen hebben gekregen en daarmee een derde ambtstermijn hebben veiliggesteld. Zijn belangrijkste tegenstander Albert Ondo Ossa heeft Bongo herhaaldelijk beschuldigd van fraude bij de verkiezingen.

De vorige verkiezingsoverwinning van Bongo in 2016 zorgde ook al voor grote onrust in het West-Afrikaanse land. De familie Bongo heeft het al decennia voor het zeggen in het olierijke Gabon. Ali Bongo trad in 2009 aan als president, na het overlijden van zijn vader Omar. Die heerste sinds 1967 over het land.

Reeks in Afrika

De defensieministers van de Europese Unie buigen zich woensdag bezorgd over de mogelijk nieuwste coup in een recente reeks in Afrika. De vermoedelijke machtsgreep van militairen in Gabon zou "de instabiliteit in de hele regio doen toenemen", zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. "Dit is een belangrijk vraagstuk voor Europa."

Ook demissionair defensieminister Kajsa Ollongren noemde de onrust in de Sahel, de landen aan de zuidrand van de Sahara, als belangrijk gespreksonderwerp. De afgelopen tijd maakten ook onder meer Mali, Burkina Faso en Niger staatsgrepen door. Steevast keerden de junta's daar zich tegen het Westen. Met name de voormalige kolonisator Frankrijk, die nog veel invloed heeft in de regio, was de gebeten hond. De nieuwe machthebbers zoeken vaak toenadering tot bijvoorbeeld Rusland.

De president van Gabon, die de militairen beweren te hebben afgezet, geldt ook als steunpilaar van Frankrijk in de regio.

De twaalf militairen die op televisie verschenen, zeiden de verkiezingen van afgelopen weekend ongedaan te maken en alle overheidsorganisaties te ontbinden. Een van hen zei daarbij dat de coupplegers tot hun besluit zijn gekomen vanwege „onverantwoord, onvoorspelbaar bestuur dat heeft geleid tot een constante achteruitgang van de sociale cohesie die voor chaos in het land zorgt.”

De militairen lieten weten dat de grenzen van Gabon „tot nader order” gesloten zijn. Verslaggevers van internationale media zeggen schoten te horen in hoofdstad Libreville. De regering van het land heeft nog niet gereageerd. West-Afrika is de afgelopen jaren opgeschrikt door meerdere staatsgrepen. Militairen grepen ook de macht in landen als Mali, Burkina Faso en Guinee.

Olie uit Gabon

Gabon maakt deel uit van de OPEC, de Organisatie van olie-exporterende landen. De olieproductie ligt op ongeveer 200.000 vaten per dag. Een groot deel van de bevolking profiteert daar niet van. Ongeveer een derde van de circa 2,2 miljoen inwoners leeft volgens cijfers van de Wereldbank in armoede.

De situatie wordt internationaal op de voet gevolgd. Het Franse mijnbouwbedrijf Eramet liet weten alle activiteiten in Gabon voorlopig te staken. Het concern houdt zich daar bezig met de winning van mangaan.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in het West-Afrikaanse land om vrienden en familie op de hoogte te houden van hun situatie. „Volg altijd de instructies op van de lokale autoriteiten”, schrijft het ministerie in een bericht op berichtendienst X, voorheen Twitter. „Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met de ambassade.”