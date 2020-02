Gezin met twee kinderen gered uit brandend huis Den Haag

Grote schade is te zien na de brand. Een eveneens zwartgeblakerd fietsje ligt nog voor de gevel. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis vervoerd na een woningbrand in Den Haag van zaterdachtnacht. Volgens de brandweerwoordvoerder gaat het in ieder geval om de vier bewoners van de woning waar brand was uitgebroken.