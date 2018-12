Franse premier gaat praten met ’gele hesjes’

Macron en enkele ministers voerden zondag crisisoverleg, nadat protesten tegen de hoge kosten van brandstof en levensonderhoud zaterdag waren ontaard in chaos en gewelddadigheden. Franse media speculeerden vooraf over de mogelijkheid dat Macron de noodtoestand zou afkondigen, maar daarvan is dus geen sprake. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner moet maatregelen bedenken om de orde in het vervolg te handhaven.

Bekijk ook: Macron inspecteert beschadigde Arc de Triomphe

Alleen al in Parijs raakten tijdens de rellen 133 mensen gewond, onder wie 23 politiemensen. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt voor deelname aan de rellen. Auto’s werden in brand gestoken, ruiten van bankfilialen ingegooid. De beroemde Arc de Triomphe werd beklad met leuzen en aan de binnenkant van de triomfboog werden vernielingen aangericht.

„De verantwoordelijken voor het geweld willen chaos”, reageerde Macron. „Ik zal geweld nooit accepteren.”

Er vielen bij de protesten tegen de dalende koopkracht van de 'gilets jaunes' ('gele hesjes') en de rellen eromheen in heel Frankrijk in totaal ruim 260 gewonden. Ongeveer 630 mensen zijn aangehouden. Minister van Justitie Nicole Belloubet heeft daarom maandag circa vijftien extra rechters naar Parijs gestuurd. Franse media meldden dat maandag in Parijs van in ieder geval 111 arrestanten de hechtenis is verlengd.

Doden

De politieke consternatie is groot door de ongeregeldheden. Sinds 17 november zijn er drie doden gevallen bij deze protesten. Premier Edouard Philippe praat maandag met partijleiders en dinsdag met mensen die de 'gele hesjes' zouden vertegenwoordigen.

De verwachting van president Macron dat met alle rellen het protest populariteit zou verliezen en zou overwaaien, komt vooralsnog niet uit. Volgens een peiling staat 72 procent van de ondervraagden achter de 'gele hesjes'. Bovendien sluiten zich om verschillende redenen allerlei groepen bij de protesten aan, zoals scholieren, studenten en maandagmorgen nog in Parijs boze ambulancechauffeurs.

’Gewone gezin’

In Frankrijk belichamen de 'gilets jaunes' vooral 'het gewone gezin' dat van weinig moet rondkomen en in het uitgestrekte land vaak lange afstanden moet afleggen in nogal oude auto's. De jongste verhoging van de brandstofprijs is voor deze Fransen 'een ecotax te ver'.

Ook in België en Nederland zijn er betogingen van 'gele hesjes' tegen de afkalving van koopkracht door hogere accijnzen, belastingen en allerlei heffingen.