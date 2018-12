Arnhems hotel gesloten om miljoenenfraude

Volgens Marcouch zijn belastingontduiking en verduistering van belastinggeld „ernstige ondermijnende criminele activiteiten. Ze zijn een directe bedreiging voor de openbare orde.” Marcouch verwijt de hoteleigenaar „slecht levensgedrag.” De man mag daarom niet langer over een vergunning beschikken.

De horecaondernemer zou volgens De Gelderlander samenwerken met een belastingambtenaar uit Duiven. De ambtenaar uit Duiven kreeg drie jaar en tien maanden cel opgelegd. Hij ging in hoger beroep en die zaak zal pas in 2019 weer voorkomen. Een derde verdachte zit volgens de regionale krant momenteel in Turkije.

De Arnhemse burgemeester heeft met de maatregel gewacht tot er een veroordeling was in de zaak. Daarna is de procedure tot sluiting in werking gezet, aldus zijn woordvoerder. Die heeft enige tijd gevergd.

Behalve Hotel Arnhem Centraal is ook restaurant en steakhouse Arnhem Plaza op de begane grond van het pand gesloten.

Niet thuishoren

„Horecaondernemers die worden veroordeeld voor zulke ernstige vergrijpen horen niet in de horecabranche thuis”, vindt Marcouch.