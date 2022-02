Openbaar vervoer boos om blijven mondkapjes

,,Een van die versoepelingen is het vervallen van de 1,5 meter afstandsmaatregel en in het verlengde daarvan de mondkapjesplicht. Hierbij is de ov-sector (samen met de luchtvaart) als enige uitzondering aangemerkt. Vreemd, want nu de afstandsregel in zijn geheel komt te vervallen, zien wij geen noodzaak om de mondkapjesplicht te blijven handhaven in het ov”, aldus een woordvoerder van OV-NL.

,,De bereidheid in de samenleving om een mondkapje te dragen neemt al geruime tijd af. Dit geldt ook in en rond het openbaar vervoer. De boa’s in de trein, bus, metro en tram hebben hierover dagelijks discussies met reizigers, die regelmatig uitmonden in incidenten. Als straks op alle plekken de mondkapjesplicht komt te vervallen, behalve in het ov, dan is dit niet meer te volgen voor reizigers”, aldus de OV-spreekbuis.

’Wanneer wel schrappen?’

,,Wij zijn uitermate verbaasd dat het mondkapje als enige in het openbaar vervoer van kracht blijft. Als we die nu niet schrappen, wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet uitleggen”, reageert CEO Marjan Rintel van NS.

OV-NL, de branchevereniging voor alle openbaarvervoerbedrijven in ons land, vraagt het kabinet om dit genomen besluit per direct te heroverwegen. Openbaar vervoer is net zo goed onderdeel van de maatschappij als andere sectoren, waar de mondkapjesplicht wel komt te vervallen.