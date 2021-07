LIVE | Ruim 10.000 mensen uit ruim 4700 woningen in Venlo geëvacueerd

Ruim 10.000 mensen worden vrijdagavond geëvacueerd in de gemeente Venlo. Het gaat daarbij volgens een woordvoerder van de gemeente om 10.700 bewoners van 4746 woningen.

Deze mensen wonen in lager gelegen delen van dorpen langs de Maas, zoals Arcen, Lomm, Velden, een gebied in Venlo zelf, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick, zo maakte de gemeente vrijdagmiddag bekend.

Bekijk ook: Evacuatie ziekenhuis Venlo versneld

De evacuaties gaan om 18.00 uur beginnen. Dat is eerder dan gepland omdat het water sneller stijgt dan verwacht, en omdat de gemeente niet wil dat mensen ’s nachts het huis uit moeten.

Mensen die niet terechtkunnen bij familie of kennissen worden opgevangen in buurtcentra en andere openbare gebouwen.

19.00 - Rutte brengt bezoek aan Limburg

Demissionair premier Mark Rutte brengt vrijdagavond een bezoek aan Noord-Limburg. Hij gaat in gesprek met getroffen ondernemers in Venlo en bezoekt het crisiscentrum van de Veiligheidsregio.

18.15 - Ook minister Van Nieuwenhuizen komende dagen naar Limburg

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) brengt een dezer dagen een bezoek aan Limburg, dat wordt geteisterd door wateroverlast. Het is nog niet bekend wanneer de minister naar de provincie gaat, of welke plaats zij aandoet.

17.50 - Leger verhoogt dijk in Roermond met zandzakken

Het leger is begonnen met het verhogen van de dijk aan de Alexanderhaven in Roermond. Over een lengte van 230 meter wordt de bestaande dijk met zandzakken 40 centimeter hoger gemaakt, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord weten.

De Maas heeft in Roermond sinds 15.00 uur de hoogste stand bereikt. De gemeente besloot vrijdagmiddag tot de directe ontruiming en evacuatie van een deel van het bedrijventerrein Willem-Alexander. Dit deel werd door het hoge water bedreigd. Het gaat om het deel dat het laagst ligt. Iedereen in dat gebied moest er weg.

17.00 - Dertien veiligheidsregio’s bieden hulp aan Limburg

Honderden brandweerlieden uit dertien veiligheidsregio’s bieden hulp in het door overstromingen getroffen Limburg. De brandweer heeft in Zeist een speciaal actiecentrum ingericht voor concrete hulpvragen uit Limburg. Die worden verdeeld over de veiligheidsregio’s, aldus brancheorganisatie Brandweer Nederland.

De brandweer heeft naast helpende handen ook al 130.000 zandzakken en duizend dompelpompen met aggregaat naar Limburg gestuurd. Daarnaast kunnen hulpdiensten in Limburg bij het actiecentrum aankloppen voor hulp van specialisten en voor advies.

16.45 - Rode Kruis opent hulplijn voor mensen in nood rampgebied Limburg

Het Rode Kruis heeft vrijdag vanaf 16.00 uur een hulplijn opengesteld voor mensen in het rampgebied in Limburg. Iedereen die hand- en spandiensten nodig heeft, kan contact opnemen met het nummer 070-445 888. Vrijwilligers staan klaar om mensen in het overstromingsgebied te helpen, aldus de organisatie.

Zo wordt er onder meer hulp aangeboden bij opruimwerkzaamheden, het vullen van zandzakken of het bieden van een luisterend oor. Ook andere hulpvragen kunnen worden gedeeld, zoals psychosociale hulp. Maar ook praktische hulp wordt geboden zoals het inroepen van kennis van elektra als er bijvoorbeeld problemen zijn met de stroomvoorziening of boodschappen doen voor kwetsbaren.

Voorlopig zal de hulplijn geopend zijn van 09.00 uur tot 21.00 uur. Ook in het weekend.

16.25 - 270 woningen in gemeente Roerdalen bedreigd door de Roer

De bewoners van 270 huizen in de buurt van de Roer in de Midden-Limburgse gemeente Roerdalen moeten hun woningen verlaten. De huizen worden bedreigd door het hoge water van de Roer, maakte de gemeente Roerdalen vrijdagmiddag bekend.

De piek van de Roer blijft naar verwachting 30 tot 48 uur aanhouden, aldus de gemeente. Wat dit betekent voor de omvang voor de overlast in het overloopgebied van de Roer is onduidelijk.

Wie geen onderdak vindt bij vrienden of familie kan terecht in de sporthal van Vlodrop en Sint Odiliënberg en gemeenschapshuis De Harch in Herkenbosch.

„Wie had ooit gedacht dat we een jaar na onze grote natuurbrand, dit voor de kiezen zouden krijgen”, zei burgemeester Monique de Boer van Roerdalen. „Onze inwoners langs de Roer zijn wel wat gewend als het gaat om hoogwater. Maar dit is ongekend. Hier doen we op dit moment alles aan. Vrijwilligers helpen mee met het vullen van zandzakken. Buren en dorpsgenoten jong en oud helpen elkaar en bieden een slaapplek aan.”

16.08 - Hoogleraar: hoogwater blijft nog even spannend voor andere dijken

Het blijft nog even spannend of de hoofddijken langs de Maas zullen standhouden tegen het hoge water, zegt hoogleraar Waterbouwkunde Bas Jonkman van de TU Delft. „Dit is een soort stresstest voor ons systeem”, zegt hij. Jonkman verwacht niet dat het water massaal over de Maasdijken heen zal komen. „Maar er kunnen zwakkere en nog niet versterkte plekken in het systeem zitten”, zegt hij.

Daarnaast bestaat het risico dat water onder een dijk door komt. „Een dijk kan verzadigd raken. Zoiets gebeurde bijvoorbeeld bij de overstromingen in New Orleans”, legt de hoogleraar uit. Voor Limburg is het risico het komende etmaal het grootst. In Brabant is de rivier breder. Daardoor is het overstromingsrisico’s er kleiner, maar toch vallen problemen volgens Jonkman ook daar niet uit te sluiten.

16.05 - Gat in dijk Meerssen gedicht, leger helpt met zandzakken

Het gat in de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen is vrijdagmiddag voorlopig gedicht. Dat maakte het Waterschap Limburg bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg relativeerde direct daarna, dat „gedicht” een groot woord is. De dijk is versterkt en gestut, zei hij, maar het gevaar is nog niet geweken.

Het leger is ingezet bij het dichten van een groot gat in de dijk van het Julianakanaal bij Meerssen. Er worden zandzakken en Big Bags geplaatst.

Bekijk ook: Drone filmt ondergelopen Meerssen na dijkdoorbraak

Om die reden werden alle dorpjes en buurtschappen in de omgeving vrijdagmiddag inderhaast ontruimd. Mensen moesten met gezwinde spoed naar hoger gelegen gebieden vertrekken. Het water had volgens de veiligheidsregio een groot gat geslagen. Omwonenden kregen een NL Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten.

Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle verlieten het gebied. In de buurt van de dijkdoorbraak gingen meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. „Dit gebied komt onder water te staan”, aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio adviseerde mensen die weg moesten eerst gas en licht af te sluiten om kortsluiting en brand te voorkomen. Ook moest de hoofdkraan van het water dicht, voordat ze de deur achter zich dichttrokken.

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto’s. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen.

Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen. De weg bij het Julianakanaal is afgezet. De politie maande automobilisten die draalden om door te rijden en haast te maken. Legervoertuigen en voertuigen van andere hulpdiensten reden het gebied in, terwijl bewoners de andere kant op reden over de vaak smalle wegen. Het geheel maakte volgens verslaggevers ter plaatse een chaotische indruk.

15.55 - Waterschap start dijkbewaking langs Maas in Gelderland

Waterschap Rivierenland start zaterdag met dijkbewaking in het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. Vanaf zondag is er ook dijkbewaking in het Land van Altena. Het gaat om de dijken langs de Maas en de Afgedamde Maas. Het waterschap verwacht geen problemen met de dijken langs de grote rivieren Rijn, Waal en Lek.

Volgens het schap bereikt de Maas in het rivierengebied dit weekeinde de hoogste stand die ooit is gemeten. Bij de Maas loopt het weilandengebied onder water. Het water zal tegen de Maasdijken staan, aldus het schap. Dat betekent dat het dorp Alem en de buurtschap Bern bij Zaltbommel op een eiland komen te liggen. Het schap sluit de hoogwaterwerende deuren in de Maasdijk bij Heerewaarden.

Ook het land tussen de Afgedamde Maas en de dijken komt onder water te staan. De Kromme Nolkering bij Wijk en Aalburg gaat dicht. Deze keersluis in het Heusdensch Kanaal is gebouwd na het hoogwater van 1995 en in 2001 opgeleverd. Het is volgens het waterschap de eerste keer dat de kering wordt gesloten.

15.30 - Evacuaties in alle Noord- en Midden-Limburgse Maasgemeenten

In alle gemeenten aan de Maas in Noord- en Midden-Limburg vinden evacuaties plaats. Meestal gaat het hierbij om straten of wijken, zei een woordvoerster van de Veiligheidsregio Limburg Noord op rampenzender L1. De veiligheidsregio roept inwoners van de Maasgemeenten op om de website van de eigen gemeente in de gaten te houden. Daarop wordt bekend gemaakt welke maatregelen er genomen worden en wie er tijdelijk weg moeten.

Ze zei verder dat alle coronatestlocaties van de GGD in het getroffen gebied open blijven. Wel kan het zijn dat toegangswegen onder water staan en er omleidingen zijn.

De piek van het hoogwater van de Maas heeft vrijdag om 15.00 uur Roermond bereikt. De Maas heeft daar een hoogte bereikt van 20,7 meter boven NAP. Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 03.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.