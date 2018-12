Lichaam van slechtziende man (53) gevonden in water Yerseke

Op zaterdag werd in de haven aan de Meerpaalweg een rolstoelkussen in het water gevonden. Tot laat in de avond werd er door agenten van de landelijke eenheid zonder resultaat gedregd. Op zondagochtend hervatte de politie de zoektocht. Met sonarapparatuur werd het water doorzocht.

Omstreeks 16.00 uur trof de politie een lichaam aan. Er werd vervolgens een sporenonderzoek naar de dood van de man opgestart. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf gevonden.