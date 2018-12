We zijn het demonstreren verleerd. Hoe dat komt, daar heb ik wel een idee over. Feit is dat wij na de kruisrakettendemonstratie op het Haagse Malieveld in 1983 nooit meer zo verenigd en massaal protesteerden. Een petitie werd van 3,7 miljoen handtekeningen voorzien en aan toenmalig premier Lubbers aangeboden.