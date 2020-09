Ex-hoofdredacteur Gaykrant Hans P. verdacht van bezit kinderporno

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Amsterdam tegenover De Telegraaf. Er zijn afbeeldingen en video’s, in totaal 8523 stuks, bij hem aangetroffen waarop kinderen naakt zijn te zien. Op sommige beelden worden de kinderen seksueel misbruikt, op enkele beelden zijn ook dieren te zien.

Verspreiding

De Amsterdammer zou het materiaal niet alleen in bezit hebben gehad, van maart 2016 tot en met het moment van zijn arrestatie, maar ook hebben verspreid, zo staat te lezen in de tenlastelegging. P. zit al sinds eind juni vast, zijn voorarrest werd medio juli nog met negentig dagen verlengd.

Zijn advocaat Justin Kötter wil niets over de zaak kwijt en zelfs de zittingsdatum niet bevestigen. „Ik ga sowieso geen uitspraken doen voor de zaak is voorgekomen”, stelt hij een korte reactie.

Eerder benadrukte hij tegenover deze krant wel dat zijn cliënt zich niet zelf schuldig had gemaakt aan fysiek misbruik. P. werd eind juni opgepakt op verdenking van een, zoals het OM dat noemde, ’zedengerelateerd misdrijf’.

Woning was rommeltje

Plaatsvervangend hoofdredacteur bij de Gaykrant Paul Hofman, die de taken van P. bij het medium al snel overnam, en collega Rick van der Made kwamen erachter dat hij was gearresteerd. Ze maakten zich al langer zorgen om hem, omdat hij al enkele dagen – heel ongebruikelijk – onbereikbaar was. Zijn woning was een rommeltje, waarna op het bureau de aanhouding werd bevestigd.

Hofman sprak destijds al van een ’trieste situatie’. De Gaykrant heeft inmiddels ferm en definitief afstand genomen van P. ,,We hebben niets met deze zaak te maken en willen dat ook niet”, zegt Van der Made namens het medium.