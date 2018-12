Stel krijgt door rooster gevallen verlovingsring terug

De gealarmeerde politie lukte het in eerste instantie niet de ring te vinden. Het stel droop af, maar de agenten lieten er niet bij zitten en wisten de ring alsnog uit het rooster halen. Alleen hadden de agenten geen gegevens van het stel.

Daarop deed NYPD een oproep op Twitter om in contact te komen met de man en vrouw. Die oproep werd ruim 20.000 keer geretweet en het filmpje van de oproep 3,8 miljoen keer bekeken.

Case closed

En met resultaat want de New Yorkse politie meldde zondag rond 14.00 uur lokale tijd dat John en Daniella gevonden waren. Het Britse paar bleek na hun toeristische bezoek aan New York weer terug te zijn in hun eigen land. „Het nu weer gelukkige stel is weer terug in hun eigen land. We gaan regelen dat de ring bij hen terugkomt.”

Als bewijs postte de politie een foto van de twee met een wijntje en biertje in de hand: Thank you, Twitter. Case closed.