Den Haag - De Stint-soap sleept zich voort. Maandag is bij het ministerie van Infrastructuur een hoorzitting, waarbij 137 benadeelde partijen bezwaar indienen tegen het schorsingsbesluit van de elektrische bakfiets. In de aanloop heeft Stint-baas Edwin Renzen een brief naar de kinderopvangbranche gestuurd, waarin hij pleit voor rijtraining voor bestuurders.