Taakstraf voor verduisterende oud-voorzitter hockeyclub Vianen

De man nam tussen 2014 en 2017 verschillende keren grote geldbedragen op met de pas van de hockeyclub. Hij zou hier onder andere een auto mee hebben betaald. Ook kocht hij er andere spullen van die niet voor de hockeyclub bedoeld waren, aldus de rechtbank.

De oud-voorzitter vond niet dat hij het geld had verduisterd. Volgens hem ging het om geld dat hij eerder aan de club had voorgeschoten. Maar volgens de rechtbank blijkt uit niets dat hier afspraken met de hockeyclub over waren gemaakt.

Strafvermindering

De rechter legde de oud-voorzitter de maximale taakstraf van 240 uur op omdat hij zijn functie had misbruikt. Het Openbaar Ministerie had vier maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Omdat de man niet eerder met justitie in aanraking was geweest en de kans op herhaling klein is, ging de rechter hier niet in mee.