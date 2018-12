Jongen bindt hond aan paal als weggeefpoging niks oplevert

Hij kreeg van buurtbewoners te horen dat hij beter de dierenambulance kon bellen. Hij droop af, maar na tien minuten werd het dier vastgebonden aan een lantaarnpaal gevonden. Het was aan het lot overgelaten. Lowie de Boer uit Tilburg vond de hond. Bij hem was niet aangebeld. „Omdat ik een camera heb hangen, denk ik dat hij mijn huis oversloeg”, zegt hij tegen het AD. „Volgens de buurtbewoners leek hij dakloos en nog behoorlijk jong.”

,Ze kwispelde toen ik aankwam lopen”, zegt Boer. Ze kreeg wat te eten en wat water van buurtbewoners, ondertussen werd de politie gebeld. „Ze was erg lief en gaf pootjes.” Volgens de vinder heeft de politie het dier opgehaald en naar het asiel gebracht. Daar wordt ze nagekeken.

Emoties

Mensen reageren geëmotioneerd onder het bericht op de Facebookpagina van Heel Tilburg In Een Groep! „Hoe kunnen ze!!!” schrijft de een. „Geen woorden voor, zo een iemand moeten ze zelf aan een paal vastbinden”, plaatst de ander.

Het is niet duidelijk wie de jongen is en waarom hij precies van de hond af wilde. Volgens bewoners van de wijk in Tilburg is het duidelijk dat hij de zorg zelf niet op zich kon nemen.