Vrouw en kind (5) anderhalf uur vast op stationstoilet

Volgens Omroep Flevoland waren Maike Cobussen en haar kleuter de ongelukkigen. Toen de vrouw de deur wilde openen, ging dit niet. „Er stond aangegeven dat de deur altijd na een kwartier automatisch opent, maar ook dat gebeurde niet”, legt Maike uit.

De vrouw zette haar telefoon in als afleidingsmanoeuvre voor het kind. „Je zit toch met een kind van 5 in een kleine ruimte zonder ramen. Dat is toch best beangstigend”, vertelt Maike aan de regionale omroep.

Een woordvoerder van de NS laat weten het voorval ’erg vervelend’ te vinden. „Toen de melding kwam dat de vrouw zat opgesloten, zijn onze beveiligers er meteen naartoe gegaan. Niemand van de aanwezigen had de sleutel om het toilet van buitenaf te openen. Daarom zijn we blij dat de brandweer te hulp wilde schieten.”

De spoorwegmaatschappij gaat onderzoeken hoe het kan dat er geen sleutel te vinden was. „Dat gaan we nog evalueren”, aldus de woordvoerder.

Fail

Wijkagent Mark Cobussen was niet over het incident te spreken. „Fail” en „goed geregeld NS” schrijft hij op Twitter.