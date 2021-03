GGD ziet geen prikangst: ’Mensen kiezen liever voor AstraZeneca dan te moeten wachten’

Ⓒ Rob Engelaar

Amsterdam - Vaccineren blijft de belangrijkste troef om uit de coronacrisis te komen. Liggen we op schema en verloopt alles wel goed? Elke week geeft De Telegraaf een update over de stand van zaken binnen het vaccinatieprogramma. Deze keer: AstraZeneca wordt weer gezet, maar toch is er flinke kritiek op het vaccinatieplan en -tempo.