’Straten verloederen door problemen bij VvE’s’

Maandag wordt op het jaarcongres van de stichting VvE Belang een onderzoek gepresenteerd naar de problemen bij de kleinere VvE’s. „Een eigenaar die niet kan of niet wil meewerken in een VvE is echt een probleem”, aldus het rapport. „Alleen nieuwe regelgeving zal hen in beweging kunnen brengen.”

Nederland telt inmiddels 144.000 VvE’s, blijkt uit het onderzoek. 34 procent van de VvE’s is „zeer klein” en heeft slechts 2 wooneenheden als lid. Nog eens 29 procent is „klein”, met maximaal vijf leden. De optimale grootte is volgens het onderzoek zes tot twintig leden.

Als de stemmen staken in een VvE met slechts twee leden, dan „is er geen andere oplossing dan niets doen”, schetst directeur Kees Oomen van VvE Belang de problemen bij de micro-VvE’s.