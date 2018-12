Uitbundig vliegverkeer naar klimaattop, of toch 13 uur in trein?

Een week later wordt het pas echt druk in het luchtruim. Op maandag gaat het luxe regeringstoestel opnieuw naar Polen om minister Wiebes (Klimaat) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) af te zetten met een bonte stoet ambtenaren. Een dag later arriveren ministers Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) per lijnvlucht. Op woensdag gaat de staatssecretaris weer terug naar Nederland met een gewone vlucht. Diezelfde dag ’carpoolen’ Wiebes, Kaag en Van Nieuwenhuizen met het regeringstoestel.

Al met al flink wat vliegverkeer voor een klimaattop, die als doel heeft het terugschroeven van de CO2-uitstoot. In Katowice moeten vervolgafspraken worden gemaakt voor het klimaatakkoord van Parijs. Verschillende ministeries en ook de Rijksvoorlichtingsdienst benadrukken dat de bewindslieden zoveel mogelijk gezamenlijk vliegen in het regeringstoestel. Voor het milieu.

Vreemd genoeg laat D66-staatssecretaris Van Veldhoven zich in de Kamer gelden als een fanatiek pleitbezorger voor internationaal treinverkeer op korte afstanden. Een woordvoerder legt uit dat er nu voor het vliegtuig is gekozen vanwege de snelheid. „Dat is in lijn met haar beleid. Polen is niet een van de bestemmingen waarop we de komende jaren een omslag van vliegen naar trein proberen te bewerkstelligen. Dit doen we wel op Parijs, Londen, Brussel, Frankfurt en Düsseldorf.”

13 uur in trein én duurder

In tegenstelling tot vijf andere Kamerleden die de klimaattop bezoeken, kiest Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren wél voor de trein. Hij is waarschijnlijk 13 uur onderweg. De reis is enkele honderden euro’s duurder.

„Ik voel me er prettiger bij”, zegt de parlementariër. Hij is groot pleitbezorger van minder vliegen. Dat is niet altijd zo geweest. In zijn jeugd verzamelde hij vliegtuigjes en als zakenman vloog Van Raan regelmatig op en neer naar Parijs. „De griffie heeft echt even moeten puzzelen om mij met de trein op deze bestemming te krijgen. Dat anderen met het vliegtuig gaan is hun afweging. Ik wil niet met het vingertje wijzen.”

Partijleider Marianne Thieme kreeg eerder dit jaar nog kritiek vanwege tientallen verre vliegreizen voor de dierenbeweging.

Een hele treincoupé is gereserveerd voor de Jonge Klimaatbeweging die op vrijdag 7 december richting Katowice vertrekt. „Het laatste stukje moeten we met de bus”, zegt Maarten Labots namens de beweging waarin diverse jongerenorganisaties zijn vertegenwoordigd. „Wij willen laten zien dat je ook prima per trein naar zo’n klimaattop kunt.” De NS betaalt overigens alle treinkaartjes.

Van het Nederlandse kantoor van Wereld Natuur Fonds vliegen geen deskundigen richting de klimaattop, wel uit andere WNF-kantoren. Greenpeace vaardigt mogelijk in de tweede week onderhandelaar Faiza Oulahsen af, die in Nederland ook namens de milieuclub aan de klimaattafels mee praat.

Greenpeace heeft voor thuisblijvers nog een andere verrassing. Meer dan driehonderd kerken en moskeeën luiden morgen vlak voor twaalf uur ’s middags de ’klimaatnoodklok’.