Onrust over missende stembiljetten en kandidatenlijsten

„Er komen bij ons inderdaad meldingen binnen over missende stembiljetten en kandidatenlijsten”, zegt een woordvoerster van de gemeente Den Haag. „We bieden de kiezers die voor post hebben gekozen dan altijd aan om meteen het stembiljet en de kandidatenlijst per e-mail toe te sturen.”

Het precieze aantal meldingen ’op dit onderwerp’ wordt door de verantwoordelijke instantie niet bijgehouden. „We ontvingen deze week zo’n zestig telefoontjes per dag, maar die gingen over meerdere onderwerpen”, vertelt de zegsvrouw. Het voor de verkiezingen verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken wil er niks over kwijt en verwijst naar de gemeente Den Haag.

Het is niet voor het eerst dat een nieuwe manier van stemmen voor onrust zorgt. Eerder ging toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren de mist in met briefstemmen. Zo’n 65.000 briefstemmen van 70-plussers werden niet meegeteld omdat ze niet op de juiste manier waren uitgebracht.

Juist eerder opgestuurd

De woordvoerster van de gemeente Den Haag zegt dat briefstembewijzen, de retourenvelop en stembiljetenveloppen juist eerder zijn opgestuurd om zorgen te voorkomen. „Vervolgens konden kiezers buiten Nederland zelf de keuze maken hoe zij hun stembiljet, uitleg en kandidatenlijst willen ontvangen, e-mail of via post. Ongeveer 80 procent koos voor e-mail. Post kon pas later worden opgestuurd, omdat we met het drukken moesten wachten op de kandidaatstelling en de nummering van de lijsten.”

De kiezers die voor mail kozen hebben hun stembiljet en kandidatenlijst 13 januari ontvangen, vertelt de zegsvrouw. „Het kan wel zijn dat deze in de spamfolder terecht is gekomen. Als deze kiezers zich melden bij ons met de vraag waarom zij hun stembiljet per e-mail nog niet ontvangen hebben, dan is dat eigenlijk altijd de reden.”

Het stembiljet per post is later verstuurd, namelijk op 20 februari. „Omdat het stembiljet en het boekje met de kandidaatlijsten nog gedrukt moesten worden”, is de uitleg. „Deze worden dus later ontvangen dan de stembiljetten die per e-mail verstuurd worden.” Voor het eerst kunnen Nederlanders in het buitenland tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen meestemmen. Ze bepalen daarmee indirect ook de samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer.