Inferno in bus Amsterdam - Frankfurt: 48 passagiers ontsnapt

Het vuur ontstond in de motor van de bus en verspreidde zich snel over het voertuig dat in de buurt van Idstein reed. De Duitse politie schat de schade op zeker 200.000 euro. De betrokken reisonderneming heeft een andere bus gestuurd. Volgens Bild gaat het om een Flixbus.

Het verkeersongeluk veroorzaakte een lange file op de Duitse A3. Bovendien gebeurden er in die file nog twee kleine ongelukken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De buschauffeur probeerde de brand nog te blussen, maar dat mocht niet baten.

Weet u meer of zat u in de bus? Dan komen we graag met u in contact. Mail naar p.eldering@telegraaf.nl of gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952