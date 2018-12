Weer bijna-dode op overweg

Eerder was op deze overweg in Geleen ook al een jonge knul op een haar na verongelukt. Daarom hebben ProRail en de gemeente besloten deze gevaarlijke overweg vandaag direct te sluiten.

„Het moet afgelopen zijn met onbewaakte overwegen. Dit soort incidenten vinden plaats door het hele land. Het excuus van omwonenden dat er nooit wat gebeurt, is gewoon niet waar. ProRail roept gemeenten op nu samen echt haast te maken met het sluiten van onbewaakte overwegen”, aldus een woordvoerder.

Snelheid moeilijk in te schatten

Weggebruikers kunnen volgens hem vaak moeilijk inschatten hoe snel een trein is. „Daardoor denken ze vaak nog even over te kunnen steken, maar leidt dit al snel tot een ’bijna aanrijding’, waarbij de trein een noodstop moet maken. Met 140 km/u duurt het echter honderden meters voor hij stil staat.”

Na het plaatsen van de eerste video heeft de moeder van de jonge fietser contact opgenomen met ProRail. Ze is zich rot geschrokken van de beelden. „Mijn zoon had zijn eerste dag op een nieuwe school. Hij zocht een kortere route naar huis en reed daarom via deze onbewaakte overweg. Hij had bij thuiskomst wel gezegd dat hij bijna geraakt was door een trein, maar ik wist niet dat het zo weinig scheelde.”

Uitgescholden op sociale media

De moeder schrok ook heel erg van de reacties op sociale media. „Veel mensen hebben mijn zoon uitgescholden en gezegd dat hij zelf maar beter moet uitkijken. Maar hij is juist altijd erg voorzichtig en kijkt goed uit. Voor mij brengen deze overwegen grote risico’s met zich mee.”

Zij vindt het wel een goed idee dat dit soort video’s worden getoond om iedereen te waarschuwen voor de gevaren. „Mijn zoon heeft nu angsten voor overwegen en treinen. Hij rijdt nu helemaal om via een bewaakte overweg en zelfs dan is hij nog bang.”