Verdachte moord op Anja Hoek voor de rechter

LIVE – Verslaggever André Spaansen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

In februari van dit jaar werd de 46-jarige Anja Hoek dood aangetroffen in haar woning in het Groningse dorp Warfhuizen. Ze kwam door een misdrijf om het leven. De politie hield haar destijds 32-jarige vriend en medebewoner in de woning aan als verdachte.

Bewoners van Warfhuizen reageerden geschrokken op de tragische dood van Anja Hoek uit het dorpje met maar een paar honderd inwoners.