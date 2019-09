Dodental noodweer Spanje opnieuw opgelopen

Vrijdagavond werd een man van 58 jaar in Redovan bij Alicante dood gevonden. Al 3500 mensen zijn geëvacueerd in verband met het noodweer.

Vanochtend was het de zuidelijke provincie Malaga die de meeste problemen had, met een overstroming in Alhuarin El Grande.

Hoewel het noodweer in kracht afneemt, geldt er voor 21 provincies nog ’code oranje’. Van Andalusië tot Castillië-La Mancha en Madrid wordt nog heftige regenval en storm verwacht en onrustige zee.

Het noodweer richtte vooral veel schade aan in Alicante en Murcia in het zuidoosten van Spanje. Op sociale media verschenen de afgelopen dagen veel schokkende beelden van auto’s, huizen en mensen die meegesleurd werden in waterstromen.

