Meisje (17) dat zwaargewond werd achtergelaten na ongeluk is overleden

Het meisje werd in de nacht van zaterdag op zondag geschept door een auto waarvan de bestuurder doorreed. De vermoedelijke veroorzaker werd later op zondagochtend gezien en aangehouden in een beschadigde auto. Op het moment van zijn aanhouding was hij onder invloed van alcohol en in de auto werd ook een kleine hoeveelheid hennep aangetroffen.

Of de 37-jarige Bosschenaar ook onder invloed was tijdens het ongeluk moet nog worden vastgesteld. De verdachte zit nog vast. Zijn rijbewijs is afgepakt, maakte de politie maandag bekend.