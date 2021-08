Poolse president tekent omstreden wet over naziroofgoed, Israël woedend

De Israëlische buitenlandminister Yair Lapid riep zijn ambassadeur in Polen terug en gaf de Poolse ambassadeur in Israël te kennen dat hij voorlopig in Polen kan blijven, meldt een Israëlische verslaggever. Israël riep eerder deze zomer de Poolse ambassadeur op het matje om „diepe teleurstelling” over de wet uit te spreken. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg vervolgens de Israëlische vertegenwoordiger in Warschau om uitleg. Volgens de Israëliërs zouden de nieuwe regels gevolgen kunnen hebben voor 90 procent van de claims van overlevenden van de Holocaust en hun nabestaanden.

De regering zegt dat de wet zekerheid terugbrengt op de vastgoedmarkt en valse claims blokkeert. Toen het parlement de wet afgelopen week aannam, riepen de ministers van Buitenlandse Zaken van Israël en de VS president Andrzej Duda op niet te tekenen. Duda heeft na een „diepgaande analyse” besloten toch zijn handtekening eronder te zetten.

’Juridische chaos’

Hij liet zaterdag weten te hopen dat de wet een einde maakt aan „een tijdperk van juridische chaos” en „privateringsmaffia’s.” Veel naziroofgoed is in de communistische tijd in handen gekomen van de Poolse overheid. Premier Mateusz Morawiecki heeft gezegd dat Polen „niet zal betalen voor Duitse misdaden.” Tijdens WOII werden 6 miljoen Polen gedood, van wie de helft Joods. President Duda is kritisch over Israël en vindt dat het land de Holocaust inzet voor politieke doeleinden.

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog leidde eerder tot problemen tussen Israël en Polen. In 2018 zwakte Polen na Israëlische en Amerikaanse kritiek een wet af die celstraf mogelijk maakte voor mensen die suggereerden dat Polen medeplichtig zou zijn aan de misdaden van de nazi’s.