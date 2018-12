’Jaar afsluiten met muziek’

Van de roerige 60’er jaren tot heden, alles komt voorbij. Sommige nummers van bijvoorbeeld Queen zijn meer dan alleen muziek en zijn tot ware kunst verheven! Binnenkort doen we het nog eens dunnetjes over met de Top 2000. Schitterend om het jaar op deze wijze af te sluiten met vaak nostalgische muziek. ’Music is my first love!’

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela