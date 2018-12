’Ook BiZa bemoeide zich met zaak-Wilders’

Volgens Knoops moet de hele gang van zaken leiden tot het snel afblazen van het hele proces-Wilders. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - Niet alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid maar ook dat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zich bemoeid met de vervolgingsbeslissing in de zaak-Wilders. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops maandag op de tweede dag van de regiezitting van het strafproces in hoger beroep tegen PVV-voorman Geert Wilders. De strafzaak tegen Wilders is een politiek proces, zo bleef Knoops benadrukken.