’Migratiepact tekenen zonder mandaat?

Wie had er tot voor kort gehoord van het migratiepact. Bij veel landen die daarmee niet akkoord speelt de diplomatie. Welk mandaat dacht de regering te hebben om wel akkoord te gaan? Niets in het coalitieakkoord, niets in de verkiezingsprogramma’s. Een meerderheid in de Tweede Kamer? Gekozen via intrinsiek ondemocratische electie? Is de burger überhaupt betrokken? Of komt de “vermeende politieke incompetentie van het volk om zichzelf te besturen” aan de orde? Een incompetentie die de elite mede veroorzaakt door veelal onvolledige, onjuiste of late informatie. Beïnvloed door partijbelang en ideologie.

Zodra de normen in het migratiepact op basis van vrijwilligheid gemeengoed zijn geworden worden ze een verdrag dat verplicht en conditioneert. Organisch groeiende druk, gewoonterecht en natuurlijke verbintenis met al hun interpretatiemogelijkheden zullen leiden tot verplichtingen waarover ook nu weer de burger niets te zeggen heeft. Ondanks toekomstige ongewenste inbreuk op soevereiniteit.

Ton Halderit