LIVE | 220 basisscholen: groep 8 na kerstvakantie sowieso naar school

AMSTERDAM - Een volledige lockdown, horecasluiting , een week eerder kerstvakantie voor de basisscholen en een beperking op het aantal mensen dat thuis op bezoek komt; we zijn nog niet van corona af. Wereldwijd blijft het virus landen in een greep houden. Door ’omicron’ kunnen versoepelingen voorlopig de prullenbak in, al lijkt het ziekteverloop van de virusvariant mee te vallen.