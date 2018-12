Oekraïense zeelieden aangeklaagd door Moskou

Hij heeft geen rechtstreeks contact met zijn cliënten sinds ze zijn overgebracht van het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim naar Moskou. De zeelieden blijven minstens twee maanden in voorarrest. Eerder gaven ze een soort schuldbekentenis op de Russische tv, volgens Oekraïne onder druk.

De Oekraïense president Petro Porosjenko eist dat Moskou de aanhoudingen juridisch eenduidig moet onderbouwen. Kiev zal alles blijven doen om een snelle terugkeer van de Oekraïners die vastzitten te bewerkstelligen, liet Porosjenko op Twitter weten.

Een week geleden werden drie Oekraïense schepen opgebracht door de Russische kustwacht. Kiev riep daarop de staat van beleg uit. Het incident leidde tot internationale verontwaardiging.

De Oekraïense beschuldiging dat Rusland plannen zou hebben een landcorridor te vormen tussen de Krim en het door pro-Russische separatisten gecontroleerde Oost-Oekraïne is absurd, zo liet het Kremlin maandag weten. Enkele Oekraïense politici hadden gesuggereerd dat de actie een opmaat was voor een bredere Russische invasie. „Het is een absurde uitspraak”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. „Het is een nieuwe poging om spanning te creëren.”