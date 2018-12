Schagen rouwt om Lisa Plukker (17)

„Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden”, schrijft de school in een verklaring. Op de school is een stilteruimte ingericht zodat leerlingen kunnen stilstaan bij het overlijden van Plukker, die volgens de gemeente overleed nadat ze drugs in had genomen, naar verluidt xtc.

„Leerlingen hebben daar de ruimte om hun gevoelens te uiten en elkaar troost te bieden”, vertelt Anne Hoekstra, voorzitter van het college van bestuur van het Regius College, tegen het Noordhollands Dagblad.

De school heeft leerlingen het eerste lesuur vrij gegeven, maar laat weten dat andere geplande activiteiten doorgaan, waarbij er ruimte is om uiting te geven aan gevoelens en gedachten, zo meldt de school.

Plukker overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. Ze had harddrugs gebruikt. Volgens de politie was dat buiten het uitgaanscircuit om.