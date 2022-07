Leidingbreuk in tuin zorgt voor waterstoring in deel Zeeland: ’Ik zag golven!’

Rond 09.15 uur was de locatie van de breuk in de waterleiding gevonden, en wel in Oost-Souburg. Monteurs zijn aan de de slag gegaan.

De kwaliteit van het water is niet in het geding, stelt de veiligheidsregio. Die adviseert wel zuinig te zijn met drinkwater en niet te douchen als het niet nodig is. De GGD GHOR raadt woonzorglocaties aan om emmers water klaar te zetten en drinkwater in te kopen.

"Ik zag golven!"

Volgens Omroep Zeeland was het de 4-jarige Sem uit Oost-Souburg die het lek ontdekte in zijn achtertuin. „Ik zag golven!”, zei hij tegen het lokale medium. De tuin zou inmiddels veranderd zijn in ’kleine rivier’.

Het gebrek aan water uit de kraan zou volgens Omroep Zeeland direct hebben geleid tot lege schappen in de supermarkt.