President ontkent zijn dood: ’Ik ben het echt, geen lookalike of kloon’

Politieke tegenstanders verspreidden via sociale media het bericht dat Buhari tijdens zijn behandeling in Londen was overleden en had laten vervangen door een dubbelganger uit Soedan met de naam Jubril. Bewijs voor die complottheorie werd niet geleverd, maar het verhaal ging op digitale media een eigen leven leiden.

„Maar ik ben het echt”, verzekerde Buhari zijn toehoorders in Polen. „Binnenkort vier ik met 76e verjaardag en het gaat uitstekend met me.” Buhari noemde de tegenstanders die zijn mysterieuze verdwijning in de wereld brachten ’onnozel’ en bestempelde ze als ’ongelovigen’.